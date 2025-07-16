Эксперт уверен, что Незалежная выполняет функцию коррупционного кошелька для многих американских государственных деятелей.

Интересы Украины продвигаются сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* в США. Об этом высказался политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с 5-tv.ru.

«Что касается Линдси Грэма, известно, что вокруг него ходят украинские лоббисты уже очень давно. Поэтому он с радостью лоббирует интересы Украины», — поделился эксперт.

По его словам, сенатор предпочитает решать вопросы, прибегая к силе. Также Грэм считает, что Штаты могут с помощью настойчивости и давления победить кого угодно. Политолог отмечает, что такие взгляды давно устарели.

«Пока, знаете, за пределами законного лоббизма со стороны в том числе Украины за ним ничего не замечено. Но это не значит, что таких интересов нет», — отметил Дробницкий.

Эксперт уверен, что Незалежная сейчас выполняет функцию коррупционного кошелька для многих американских политиков, которые состоят в основном в демократической партии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле призывают усилить давление на Киев ради возобновления переговоров. Российская сторона считает такой подход, особенно от США, необходимым для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.