ЕС ввел санкции против 22 российских банков

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

18-й пакет ограничений также затронул технологии, облачные сервисы и морские перевозки.

ЕС ввел санкции против 22 российских банков включая Яндекс Банка и Т-Банка

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 22 российских банков, в том числе Т-банка, «Сургутнефтегазбанка», банка «Санкт-Петербург» и «Яндекс Банка». Это решение стало частью 18-го пакета антироссийских ограничений, согласованного постоянными представителями стран ЕС 18 июля. Об этом стало известно из Официального журнала ЕС.

Согласно новому пакету мер, всем попавшим под санкции финансовым учреждениям полностью запрещены какие-либо финансовые транзакции с Евросоюзом. Это касается как прямых платежей, так и любых форм финансового обслуживания, включая расчетно-кассовое обслуживание, инвестиционную деятельность и кредитование.

Ранее в санкционные списки уже были внесены крупнейшие государственные банки России, однако в 18-м пакете акцент сделан на расширение охвата в сторону других организаций финансового рынка.

Помимо банков, новый пакет также включает: запрет на экспорт в Россию технологий двойного назначения; ограничение доступа к облачным ИТ-услугам; новые персональные санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов; ограничения против судоходных компаний, подозреваемых в обходе нефтяного эмбарго.

Целью этих мер, по заявлению представителей ЕС, остается «подрыв финансовой устойчивости и технологических возможностей России» в контексте продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее Европейский союз неоднократно ужесточал санкционную политику, включая ограничения на поставки нефти, газа, угля, продукции машиностроения и микроэлектроники.

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