Популярный американский блогер IShowSpeed планирует тур по России в августе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Американский стример намерен охватить крупные города и провести встречи с местными блогерами.

Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Популярный американский блогер и стример Даррен Уоткинс, известный под псевдонимом IShowSpeed, подтвердил, что в августе собирается приехать в Россию. Об этом он сообщил во время прямой трансляции, подчеркнув, что визит будет частью отдельного тура, не связанного с его нынешними европейскими поездками.

По информации СМИ, команда IShowSpeed рассматривает два возможных маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Одновременно ведутся переговоры с российскими блогерами и организаторами мероприятий. Цель — наладить сотрудничество и провести совместные стримы, а также пообщаться с фанатами.

IShowSpeed стал всемирно известен благодаря эмоциональным и неординарным стримам. У него более 41 миллиона подписчиков в TikTok и свыше 38 миллионов в Instagram*. Его появление в России вызвало большой интерес у местной аудитории. Второй европейский тур блогера стартовал 7 июля 2025 года и уже включил в себя поездки по Польше, странам Балтии и ряду других европейских регионов. После этого IShowSpeed может отправиться в Азию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025