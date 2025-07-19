Овечкин пытался добиться допуска России на Олимпийские игры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Сборная России по-прежнему отстранена от международных турниров под эгидой IIHF.

Хоккеист Овечкин пытался добиться допуска РФ на ОЛимпйиские игры

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал недопуск сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметил, что пытался повлиять на ситуацию, чтобы команда получила возможность участвовать в соревнованиях.

«Это не первый раз, у нас были попытки (повлиять на это. — Прим. ред.). Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», — приводит слова спортсмена Sports24.

Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что сборная России не будет участвовать в Играх в Милане. Вместо нее на турнире выступит сборная Франции. Причина — продолжающееся отстранение национальных команд и спортсменов из России от всех турниров под эгидой организации, введенное в феврале 2022 года.

При этом хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 обещает быть знаковым: после долгого перерыва в нем вновь выступят игроки Национальной хоккейной лиги. Последний раз представители НХЛ играли на Олимпийских играх в 2014 году. На этом фоне отсутствие российской сборной вызывает особое внимание и обсуждение.

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