На ферме Оксаны Самойловой и Джигана появился новый необычный питомец

Блогер и многодетная мама исполняет мечту о личном зоопарке с разными животными. Зверька назвали экзотично — Педро.

В большой семье рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) и Оксаны Самойловой снова пополнение. Помимо четырех детей, козы и коровы на их ферме теперь есть енот. Кличку необычному питомцу выбрали соответствующую — его назвали Педро. В соцсетях блогер опубликовала видео из серии «Я и моя лабубушечка» со зверьком, которого она еле удерживает в руках — очень подвижный.

«Ферма-вайб сегодня такой. У меня вырос газон, помидоры и огурцы, появился енот Педро, построились баня с бассейном и еще миллион разных мелочей. Работа на ферме идет полным ходом», — пишет Самойлова.

Копытные товарищи у звездной семьи появились еще до того, как Оксана начала реализовывать мечту о ферме с зоопарком. Педро — первый питомец на новом месте. Козу Мими приобрели около года назад, у нее есть своя страница в соцсетях и тысячи поклонников. А в феврале 2025-го Самойлова подарила на день рождения сыну корову. Пятилетний Давид сам попросил, а когда увидел, растерялся было и передумал, но было поздно.

Самойлова прежде признавалась подписчикам, что давно мечтала о собственной ферме, так как любит «копаться в земле», заниматься домом, огородом, животными и наслаждаться деревенским раздольем. Она купила территорию бывшего пансионата, на которой планирует разместить, помимо прочего, сафари-тенты, завести кур, кроликов и даже альпак с оленями, чтобы они гуляли свободно и счастливо, радуя детей.

Также блогер хочет обустроить пространства для развлечений — горки, трассы для багги, пруд для рыбалки, рестораны и площадки для проведения праздников. Самойлова готова заниматься строительством сама, не привлекая дизайнеров, парк будет ее личным проектом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего дочь Джигана и Оксаны Самойловой оказалась в инвалидной коляске.