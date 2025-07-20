Минсельхоз США уволил 70 сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР

Министерство сельского хозяйства США (USDA) провело массовое увольнение иностранных сотрудников, граждан Китая, а также выходцев из России, Ирана и КНДР. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идет примерно о 70 специалистах, большинство из которых являлись китайскими постдокторантами, трудившимися в структуре Исследовательской службы Минсельхоза США. После их увольнения ожидается пересмотр научных публикаций и временная приостановка ряда проектов.

В ведомстве заявили, что решение было принято в целях защиты национальной безопасности США и направлено исключительно против граждан «враждебных стран».

Отмечается, что увольнения были проведены внезапно: у сотрудников перестали функционировать служебные пропуска, многие из них были фактически отстранены от работы без предварительного уведомления.

Ранее, писал 5-tv.ru, решением администрации президента США Дональда Трампа более ста сотрудников Совета национальной безопасности страны были отстранены от работы. Людям дали полчаса на то, чтобы собрать вещи и освободить рабочие места.