Минсельхоз США уволил 70 сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 67 0

В ведомстве заявили, что решение связано с обеспечением национальной безопасности.

Минсельхоз США уволил 70 сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство сельского хозяйства США (USDA) провело массовое увольнение иностранных сотрудников, граждан Китая, а также выходцев из России, Ирана и КНДР. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идет примерно о 70 специалистах, большинство из которых являлись китайскими постдокторантами, трудившимися в структуре Исследовательской службы Минсельхоза США. После их увольнения ожидается пересмотр научных публикаций и временная приостановка ряда проектов.

В ведомстве заявили, что решение было принято в целях защиты национальной безопасности США и направлено исключительно против граждан «враждебных стран».

Отмечается, что увольнения были проведены внезапно: у сотрудников перестали функционировать служебные пропуска, многие из них были фактически отстранены от работы без предварительного уведомления.

Ранее, писал 5-tv.ru, решением администрации президента США Дональда Трампа более ста сотрудников Совета национальной безопасности страны были отстранены от работы. Людям дали полчаса на то, чтобы собрать вещи и освободить рабочие места.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025