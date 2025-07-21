Тонко чувствуют: как ретроградный Меркурий отражается на домашних животных

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 82 0

Планетарный сбой ощущают не только люди.

Тонко чувствуют: как ретроградный Меркурий отражается на домашних животных

Фото: 5-tv.ru

Ретроградный Меркурий — это не только про сломанные гаджеты и недопонимание в переписке. Как выяснилось, планетарный сбой может серьезно повлиять и на домашних животных. В разговоре с Life.ru астролог Борис Зак рассказал, как космические перестановки отражаются на кошках, собаках и даже птицах.

По словам эксперта, Меркурий отвечает за мыслительные процессы, а значит, его ретроградное движение способно вызывать у животных стресс, тревожность и даже бессонницу. Некоторых питомцев в этот период может накрывать вспышками немотивированной агрессии — они могут неожиданно проявлять недовольство к хозяевам или другим животным. Особенно сильно это проявляется в период, когда планета движется через знак Льва — активный, импульсивный и временами агрессивный.

Но на этом влияние не заканчивается. Домашние животные тонко чувствуют эмоциональное состояние своих владельцев. Поэтому если человек сам пребывает в раздраженном или тревожном состоянии, его питомец невольно перенимает этот настрой. Получается, ретроградный Меркурий воздействует на животное и напрямую, и через хозяина.

Астролог советует внимательнее относиться к своим пушистым и пернатым друзьям в этот период: наблюдать за их поведением, не ругать за капризы и стараться создать им максимально комфортную и спокойную обстановку. Не исключено, что вместо бессонницы питомца настигнет сонливость, но это — та же реакция на космический «сбой». Немного заботы — и звездные бури обойдут вашего любимца стороной.

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