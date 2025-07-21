+Гневные письма и петиции: В Италии отменили концерт Валерия Гергиева

Выступление дирижера было запланировано на 27 июля.

Концерт дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева отменили в Италии. Об этом сообщила издание Ansa.

Против выступления музыканта выступили представители российской оппозиции и украинские общественники. Среди них было несколько нобелевских лауреатов, которые направили гневное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также итальянским властям. В послании они требовали отменить концерт Гергиева.

Кроме того, был организован сбор подписей на онлайн-петиции. Электронное согласие на запрет выступления дали 16 тысяч человек.

Валерий Гергиев должен был дать концерт в Королевском дворце Казерты 27 июля.

Отмену выступления российского дирижера раскритиковал посол РФ в Италии Алексей Парамонов. Он подчеркнул, что подобные действия вызывают оторопь, а также напомнил слова президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министра этой страны Джорджи Мелони о том, что отменить русскую культуру невозможно.

«В Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев», — добавил Парамонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженная артистка России Елена Ваенга отменяет все концерты.