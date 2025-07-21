Силы противовоздушной обороны уничтожили 43 дрона ВСУ над регионами России

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 95 0

Цели были перехвачены над Брянской, Орловской, Московской, Калужской и Белгородской областями.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 43 дрона ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины, в течение трех часов 20 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 20:00 до 23:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 17 единиц. В Орловской области средства ПВО ликвидировали 14 аппаратов, семь — в воздушном пространстве Московского региона. Кроме того, четыре дрона были уничтожены в Калужской области, еще один — в Белгородской.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы государства ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Суджанском районе Курской области два человека получили ранения при атаке дрона на автомобиль. Пострадали двое молодых людей 20 и 22 лет. Они получили осколочные ранения рук и ног.

Тема:
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