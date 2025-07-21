Ювелирная работа: врачи в Москве извлекли осколки из легких участников СВО

Такие случаи — не редкость.

В военном госпитале Бурденко провели сложнейшую операцию и спасли бойца СВО. У пациента осколок пробил грудную клетку и повредил легкое.

И хотя такие случаи — не редкость, есть риск, что инородное тело с острыми краями заденет и повредит жизненно важные органы. От хирурга требуется ювелирная осторожность. Оперировать нужно так, чтобы свести к минимуму травмы.

«Осторожнее нужно всегда быть с окружающими органами и тканями. Потому что при извлечении инородного тела риск повреждения крупного сосуда либо легкого — он существует. И этого максимально нужно избежать», — рассказал начальник отделения торакальной хирургии ГВКГ имени Бурденко Александр Фокин.

Инородное тело достали вовремя, теперь бойца ждет лечение и реабилитация.

А Василию с позывным «Велес» повезло еще больше. Осколок, который извлекли из его легкого, прошел в одном миллиметре от артерии. Военный уже идет на поправку.

Медики рассказывают, что бойцы часто просят оставить им на память осколки, но они нужны для дальнейших исследований. Врачи собирают базу данных.

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