Обогащение урана в Иране приостановлено после ударов США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Отказываться от процесса окончательно страна не планирует.

Обогащение урана в Иране приостановлено после ударов США

Фото: www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski

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В Иране приостановили процесс обогащения урана в результате ударов со стороны США по ядерной инфраструктуре страны. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи для телеканала Fox News.

«Сейчас обогащение урана приостановлено, потому что разрушения серьезные и тяжелые», — пояснил он.

Помимо этого, Аракчи подчеркнул, что Иран не планирует отказываться от процесса обогащения, являющегося в сложившейся ситуации «вопросом национальной гордости» страны.

«Обогащение очень дорого нам», — отметил дипломат.

Ранее, 19 июля, Аракчи сообщал, что режим прекращения огня между исламской республикой и Израилем до сих пор является крайне нестабильным. По его словам, Ирану пришлось использовать право на самооборону, так как он столкнулся с агрессией со стороны Израиля.

До этого, 24 июня, телеканал CNN передавал, что удары США по трем иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба главным компонентам ядерной программы Ирана и только приостановили работу над ней на несколько месяцев, несмотря на заявления правительства Соединенных Штатов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по новым ядерным объектам Ирана.

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