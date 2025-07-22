Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Нарколог Тюрин: без вреда для здоровья можно выпить 50 миллилитров пива в сутки

Раскрыто безопасное для здоровья количество алкоголя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слабые по градусу напитки также вредят самочувствию, как и крепкие.

Существует относительно безопасная для организма доза алкоголя, однако она сильно меньше той, которую обычно представляют. Количество спиртных напитков, которое можно выпить без вреда здоровью в беседе с Lenta.ru раскрыл психиатр-нарколог Андрей Тюрин.

По словам врача, без последствий для здоровья печени, почек, мозга организм может переработать всего десять миллилитров крепкого алкоголя за сутки, а это составляет около 50 миллилитров пива.

«Стакан пива объемом 500 миллилитров можно смело приравнять к 40-60 миллилитрам крепкого алкоголя. Если человек употребляет три таких стакана, по степени воздействия эта доза эквивалентна 150 миллилитрам водки, виски или коньяка», — пояснил специалист.

Собеседник призвал россиян отказаться от веры в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких количествах безопасно пить квас. При этом от напитка стоит воздержаться людям с нарушением и болезнями обмена веществ.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025