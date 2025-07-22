Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя

Слабые по градусу напитки также вредят самочувствию, как и крепкие.

Существует относительно безопасная для организма доза алкоголя, однако она сильно меньше той, которую обычно представляют. Количество спиртных напитков, которое можно выпить без вреда здоровью в беседе с Lenta.ru раскрыл психиатр-нарколог Андрей Тюрин.

По словам врача, без последствий для здоровья печени, почек, мозга организм может переработать всего десять миллилитров крепкого алкоголя за сутки, а это составляет около 50 миллилитров пива.

«Стакан пива объемом 500 миллилитров можно смело приравнять к 40-60 миллилитрам крепкого алкоголя. Если человек употребляет три таких стакана, по степени воздействия эта доза эквивалентна 150 миллилитрам водки, виски или коньяка», — пояснил специалист.

Собеседник призвал россиян отказаться от веры в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких количествах безопасно пить квас. При этом от напитка стоит воздержаться людям с нарушением и болезнями обмена веществ.