Более десятка очагов: площадь лесного пожара в Иркутской области достигла тысячи гектаров

В красноярском крае огонь тушат 500 человек, в регионе действует режим ЧС,

В Сибири с новой силой разгораются лесные пожары. В Иркутской области их площадь достигла тысячи гектаров. Спасатели пытаются ликвидировать более десятка природных очагов. Часть пожаров удалось локализовать.

Власти говорят, людям и домам ничего не угрожает. Еще горячее сейчас в Красноярском крае. Там полыхают почти четыре тысячи гектаров. С пламенем борются более 500 человек и техника.

Из-за жаркой сухой погоды и частых гроз в регионе действует режим ЧС. Для тушения огня вызывают искусственные дожди. Для этого используют самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон».

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