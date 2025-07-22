Правительство одобрило проект о кредитных каникулах для россиян с детьми

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Отсрочку по выплатам ипотеки будут давать семьям на срок от 6 до 18 месяцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Российские семьи смогут получить кредитные каникулы по ипотеке в случае рождения ребенка. Как выяснили «Известия», такой законопроект одобрил кабмин.

По новым правилам, при появлении первенца отсрочка по выплатам может составить до полугода, но лишь в случае падения доходов семьи более чем на 20%. А вот со вторым и последующими детьми для получения льготы будет достаточно самого факта рождения ребенка. При этом максимальный срок кредитных каникул вырастет до 18 месяцев. Однако такие каникулы могут существенно испортить кредитную историю и в будущем получить ссуды будет значительно сложнее.

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