Республиканцы до августа отложили заседания в конгрессе из-за дела Эпштейна

Политики не могут согласовать публикацию материалов по громкому судопроизводству.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США уходит на «августовские каникулы» после того, как члены Демократической и Республиканской партий потребовали обнародовать материалы по делу Джеффри Эпшетйна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, демократы планируют провести еще одно голосование, на котором окончательно примут решение, будут ли показаны общественности документы, связанные с Эпштейном. Это собрание должно состояться до того, как законодатели уйдут в отпуск. Затем, когда политики вернутся с каникул, они продолжат обсуждение этого вопроса.

Источник Politico добавил, что республиканцы, возможно, боятся действующего президента США Дональда Трампа из-за его возможной связи с финансистом, которую можно будет подтвердить при обнародовании материалов по судебному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал Трампа показать файлы по делу Эпштейна.

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