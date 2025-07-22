Республиканцы до августа отложили заседания в конгрессе из-за дела Эпштейна

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Politico: из-за призывов по Эпштейну заседания конгресса США отменены до августа

Республиканцы до августа отложили заседания в конгрессе из-за дела Эпштейна

Фото: Thomas Krych/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политики не могут согласовать публикацию материалов по громкому судопроизводству.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США уходит на «августовские каникулы» после того, как члены Демократической и Республиканской партий потребовали обнародовать материалы по делу Джеффри Эпшетйна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, демократы планируют провести еще одно голосование, на котором окончательно примут решение, будут ли показаны общественности документы, связанные с Эпштейном. Это собрание должно состояться до того, как законодатели уйдут в отпуск. Затем, когда политики вернутся с каникул, они продолжат обсуждение этого вопроса.

Источник Politico добавил, что республиканцы, возможно, боятся действующего президента США Дональда Трампа из-за его возможной связи с финансистом, которую можно будет подтвердить при обнародовании материалов по судебному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал Трампа показать файлы по делу Эпштейна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени
19:29
Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025