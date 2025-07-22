Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 104 0

В салоне находились 33 человека.

Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Lu Zhe

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В районе Сиде провинции Анталья в Турции произошла авария с российскими туристами. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Водитель врезался в дорожное ограждение. Известно, что туристы направлялись из аэропорта Антальи в Сиде в свои отели. Всего в автобусе находились 33 туриста из РФ.

«По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет», — говорится публикации.

Один пострадавший обратился за помощью к медикам, его отвезли в больницу. Остальные россияне поехали в свои гостиницы.

Отмечается, что все туристы были застрахованы. Представители туроператора находятся на постоянной связи с отдыхающими и оказывают необходимое содействие.

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