Экс-глава Пентагона Гейтс: Путин ни разу не дрогнул в вопросе Украины

Президент России Владимир Путин с начала специальной военной операции ни разу не дрогнул в вопросе Украины. Об этом сообщил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью агентству Bloomberg.

«Его цели не изменились с самого первого дня. Он хочет получить четыре восточные области. Он хочет, чтобы Украина была разоружена. Он хочет, чтобы в Киеве было пророссийское правительство. Он хочет, чтобы Украина не вступала в НАТО и ЕС. Вот и все. И он с самого начала был непреклонен в своем решении и готов заплатить любую цену», — говорится в публикации.

По словам экс-лидера военного ведомства, российский лидер демонстрирует устойчивую и последовательную позицию, несмотря на продолжающееся давление со стороны Запада.

Он также отметил, что угрозы и жесткие заявления президента США Дональда Трампа не повлияют на действия Москвы. Россия не отказывается от своих намерений несмотря на риторику Вашингтона.

По словам Гейтса, его бывший наставник, американский политолог Збигнев Бжезинский говорил, что «Российской империи не может быть без Украины». Он считает, что Путин руководствуется именно этой логикой.

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