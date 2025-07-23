Минкомерции Китая сделал представление ЕС относительно антироссийских санкций

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао сделал представление Европейскому союзу (ЕС) из-за 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ваньтао провел консультации с еврокомессаром по торговой политике, экономической безопасности Марошем Шефчовичем, во время которых он сделал серьезное представление из-за нового, 18-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.

«Европейской стороне было сделано серьезное представление в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, относящийся к 18-му пакету антироссийских рестрикций», — проинформировали в министерстве.

Консультация состоялась 22 июля в формате видеоконференции. Уточняется, что они обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Поднебесной и странами Старого света.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия, КНР и Иран провели трехстороннюю встречу в Тегеране. Стороны обсудили намерения по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса. Подобные встречи также могут состояться «на различных уровнях в ближайшие недели».

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