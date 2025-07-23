Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Место встречи сторон — дворец Чираган.

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Место встречи украинской и российской делегаций — центр Стамбула, дворец Чираган. Предварительно, переговоры начнутся в 19:00.

Делегацию РФ возглавил Владимир Мединский. Ее состав — замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что нет причин ожидать прорывов «из разряда чудес» в результате нового раунда переговоров. Москва и Киев провели уже две встречи в мае и в июне. Тогда удалось добиться обмена пленными. Российская стороны передала Украине тела погибших боевиков.

Стороны также обменялись проектами меморандума по решению конфликта.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица отозвался о российской делегации, как о «компетентных и учтивых» специалистах. По его мнению, стороны ведут диалог «в конструктивном ключе».

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