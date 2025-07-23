Резкий маневр: самолет рухнул на автостраду в Италии

Все находящиеся на борту погибли.

В сети появились кадры аваикатастрофы в Италии. Легкомоторный самолет пикирует на оживленную автостраду. Рухнув, он загорелся, а автомобили, которые в этот момент находились на трассе, быстро разъезжаются.

Известно, что на борту находились двое — 75-летний адвокат и его спутница. Они погибли. Среди автомобилистов пострадавших нет.

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