Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий размер госпошлины при оформлении договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. Текст закона размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«При оформлении сделок дарения между пенсионерами и их детьми стороны зачастую испытывают финансовые трудности. В налоговом законодательстве уже есть примеры особого статуса близких родственников», — уточнили авторы инициативы.

Документ вводит пониженную ставку при нотариальном удостоверении сделок дарения жилой недвижимости в кругу семьи. Сейчас подобные услуги нотариуса обходятся в среднем от 25 до 30 тысяч рублей. Закон призван уменьшить финансовую нагрузку на граждан при оформлении таких договоров.

Согласно новым нормам, начиная с января 2025 года, нотариальное оформление дарственных стало обязательным вне зависимости от степени родства сторон. Это изменение призвано усилить правовую защиту участников сделок.

В документ также включены положения, освобождающие родителей детей с инвалидностью от уплаты госпошлины при обращении в суд по вопросам лишения дееспособности либо распоряжения доходами несовершеннолетнего.

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