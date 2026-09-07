Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до семи человек

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Поисково-спасательная операция продолжается.

Сколько погибло людей при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Фото: МАХ/МЧС Кабардино-Балкарии/id721009401_gos

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Число погибших в результате схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«По сошедшей лавине в Кабардино-Балкарской Республике семь трупов», — сообщил собеседник.

Лавина сошла 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии и накрыла группу из 15 альпинистов. По данным регионального управления МЧС, сход произошел с горы Мижирги.

Спасатели направились к месту происшествия, для поисковой операции также задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Троих пострадавших удалось обнаружить и эвакуировать в Нальчик. Их передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти альпинистах, числившихся пропавшими без вести. Новые данные об увеличении числа погибших поступили 7 сентября.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства схода лавины и причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после разрушительного наводнения в Непале десять российских туристов удалось эвакуировать из зоны бедствия. При этом число россиян, которые считаются пропавшими без вести, выросло до 12 человек.

Поиски продолжаются. Российское посольство поддерживает постоянную связь с властями Непала и следит за ходом спасательной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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