В России зафиксируют стоимость социально значимых товаров

В России зафиксируют стоимость продуктов первой необходимости. О новых мерах государственной поддержки пишут «Известия». Речь идет о мясе, яйцах, молоке и овощах. Однако этот список могут расширить.

Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. Остановить рост цен предлагают через долгосрочные соглашения с производителями. При этом наиболее эффективным способом остается стимулирование увеличения объемов производства и снижения стоимости ресурсов.

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