Влип по полной: Пригожин и Григорьев-Апполонов высмеяли главу Astronomer

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Иосиф Пригожин: если изменять жене, то точно не на публике

Влип по полной: Григорьев-Апполонов и Пригожин высмеяли главу Astronomer

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Энди Байрона застукали за изменой жене прямо на концерте Coldplay.

Камеры поцелуев на концертах — неплохая идея, но из-за них в приливе чувств можно сильно «влипнуть». Так продюсер Иосиф Пригожин и Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» прокомментировали Life.ru скандал с изменой, в который угодил CEO крупной IT-компании Astronomer Энди Байрон.

Неловкая ситуация произошла прямо на концерте музыкальной группы Coldplay, где камера поцелуев засняла главу корпорации в обнимку с HR-менеджером компании Кристин Кэбот.

Сначала они мирно наслаждались музыкой, а когда их лица появились на огромном экране, то тут же растеряно отвернулись. Почти сразу в сети рассекретили их имена, и теперь об их неверности знает весь мир. Это, конечно, не самое удачное завершение вечера.

Григорьев-Апполонов из «Иванушек» был шокирован размахом ситуации, отметив, что на его концертах такого обычно не происходит.

«Такого трэша, как на концерте Coldplay, слава богу, на моих концертах не было. К самим камерам поцелуев отношусь позитивно. Все ведь там знают, что так снимать будут. Эти ребята просто забылись в приливе чувств», — сказал Григорьев-Апполонов

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не в курсе, были ли такие инциденты на концертах, организованных им, но также хорошо относится к камерам поцелуев.

Однако Пригожин добавил, что, с другой стороны, из-за этого вида развлечений можно неплохо так «влипнуть». Прямо как в ситуации с Байроном.

«Другая сторона медали с этими камерами — можно влипнуть в этой ситуации, если ты не со своей женщиной обнимаешься, как вот этот гражданин. Но пусть скажет, что с подружкой обнимался, отмажется. Значит, не надо изменять, чтоб такого не было. А если это и делаешь, то не на публике точно», — добавил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Astronomer покинул должность после скандала на концерте Coldplay. Сообщение было опубликовано в соцсети LinkedIn. В нем говорится: «От наших руководителей ожидается, что они будут примером как в поведении, так и в ответственности. Недавно этот стандарт не был соблюден». Представители компании добавили, что совет директоров одобрил решение Байрона подать в отставку.

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