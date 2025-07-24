Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза» по делу о мошенничестве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Подозреваемый руководит крупнейшей сетью автозаправок на территории Крыма.

Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза»

Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко

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Правоохранительные органы задержали бывшего генерального директора компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников, задержание проведено в рамках расследования по статье 159 части 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в крупном объеме.

Сергей Бейм возглавлял «Черноморнефтегаз» в 2014–2015 годах. С 2006 по 2010 год занимал должность депутата крымского парламента.

В настоящее время Бейм является владельцем группы компаний «ТЭС», которая управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Крыму. Кроме того, в собственности структуры находятся нефтебазы, портвовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также парк бензовозов.

В состав группы компаний «ТЭС» также входят гостиничный бизнес, дистрибьюция моторных масел и автошин, а также сеть заведений быстрого питания. Основателем компании «ТЭС» является Геннадий Бейм, отец Сергея Бейма.

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