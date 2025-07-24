Две сотрудницы ФПК погибли в Сочи в результате атаки украинских дронов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Женщины из поездной бригады оказались под ударом во время ночной атаки БПЛА.

В РЖД сообщили о смерти двух сотрудниц в результате атак ВСУ на Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В ночь на 24 июля в Сочи в результате атаки украинских беспилотников погибли две сотрудницы Федеральной пассажирской компании (ФПК), входящей в состав ОАО «РЖД». Об этом сообщили Российские железные дороги в официальном Telegram-канале.

«Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали 5 работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле», — уточнили в организации.

Погибшие были членами поездной бригады, находившейся в зоне обстрела. Их личности установлены. Другие работники компании также пострадали — пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

Как подчеркнули в РЖД, компания выражает соболезнования родным погибших и приложит все усилия для помощи близким.

По официальным данным, в ночь на 24 июля в районе Сочи было сбито 21 вражеский беспилотник, однако часть дронов нанесла удары по территории города.

Обломки одного из беспилотников упали на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы. Среди пострадавших — сотрудник ДПС, которого планируют транспортировать санитарной авиацией в краевую клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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