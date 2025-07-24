«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 83 0

Баста: в молодости я все делал правильно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

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Артист благодарен Богу за щедрый подарок — упорство.

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал таким, каким должен быть мужчина в 45 лет. Артист рассказал 5-tv.ru на сборе труппы мюзикла «Любовь без памяти», что об ошибках молодости не жалеет — он их попросту не совершал.

«Я все делал правильно. Был таким, каким должен быть молодой человек. Стал таким, каким должен быть человек, которому 45 лет. С уважением и хорошей отцовской иронией о себе вспоминаю. Я, конечно, тогда красавчик был», — рассказал Баста.

В юности артист был обделен «возможностями и шансами». Приходилось добиваться всего тяжелым трудом. Баста благодарен Богу за щедрый дар — упорство. Василий воспользовался им с умом.

«Я счастлив, что этим шансом я воспользовался. И честно трудолюбиво жил и много работал», — поделился рэпер.

При этом Баста не горит желанием передавать коллегам по цеху свой опыт. Артист убежден: отцом нужно оставаться только для своих детей, артистам менторы и наставники ни к чему.

«Меньше всего творческие люди любят отцов и менторов. Потому что это скучные и печальные люди в основном. Причитающие. А личный пример — лучшая мотивация», — заключил Василий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что близкие Басты не пропускают ни одного его концерта.

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