В США допустили встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

По словам госсекретаря США, лидеры понимают друг друга.

Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа возможна на G20

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Президент России Владимир Путин получил приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати», который планируется провести в Майами. Об этом 23 сентября заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Нам кажется, что для него это была бы возможность пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что встреча состоится в декабре, если он примет приглашение», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также высказался об отношениях президентов России и США. По его словам, Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, неоднократно разговаривали по телефону и встречались лично.

При этом государственный секретарь подчеркнул, что контакты двух лидеров должны не только проходить в благоприятной атмосфере, но и приводить к конкретным результатам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Одной из главных тем переговоров стал украинский конфликт. Фото начала встречи политиков опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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