Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 76 0

Предварительно, в жилом здании произошел хлопок газа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов; 5-tv.ru

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В Саратове в многоквартирном доме произошел хлопок газа. Об этом сообщает 5-tv.ru. По предварительным данным, погибли три человека. Среди них, по сообщениям властей, есть ребенок. 

Часть десятиэтажного многоквартирного дома обрушилась. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

Около двух недель назад в Саратовской области также произошел хлопок газа в многоквартирном доме. Тогда сотрудники специальных служб вовремя ликвидировали последствия пожара. Никто из жителей не пострадал. В результате ЧП были разрушены несколько квартир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 16 июля в доме под Новосибирском произошел взрыв газа. В результате происшествия одна женщина получила серьезные травмы. Тогда сотрудники МЧС оперативно выехали на место и эвакуировали жильцов в безопасное помещение.

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