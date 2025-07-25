В Казахстане в ходе планового перелета пропал с радаров военный вертолет

В Алма-Атинской области исчез с радаров вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145. Судно выполняло плановый перелет, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

«Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа», — сказано в сообщении.

Ведутся поисково-спасательные мероприятия, привлечены силы и средства министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Министр обороны Казахстана Даурен Косанов распорядился отправить на место происшествия специальную комиссию. Цель — уточнение обстоятельств инцидента. В ведомстве подчеркнули, что информация будет опубликована по мере поступления. Сейчас судьба членов экипажа неизвестна.

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