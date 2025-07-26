В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

В Перу произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли 15 человек, еще 27 пострадали. Об этом сообщило радио RPP.

«Автобус межпровинциального сообщения, следовавший из Лимы в Ла-Мерсед, перевернулся <…> в регионе Хунин. В результате погибли 15 человек, 27 получили ранения», — сказано в публикации.

По предварительным данным, трагедия произошла на участке горной дороги. Сообщается, что на момент аварии в салоне находились 66 пассажиров. Причины происшествия устанавливаются. В настоящее время полиция и спасательные службы продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся заблокированными внутри перевернувшегося транспортного средства. Власти Перу задействовали дополнительные силы скорой помощи, так как число пострадавших может увеличиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Нерюнгринском районе Якутии произошла авария с участием вахтового автобуса, следовавшего по маршруту одного из предприятий. В результате ДТП погибли 13 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В республике был объявлен траур по погибшим.

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