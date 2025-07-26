В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Еще 27 получили травмы.

В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом

Фото: © Getty Images/E Michael James

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перу произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли 15 человек, еще 27 пострадали. Об этом сообщило радио RPP.

«Автобус межпровинциального сообщения, следовавший из Лимы в Ла-Мерсед, перевернулся <…> в регионе Хунин. В результате погибли 15 человек, 27 получили ранения», — сказано в публикации.

По предварительным данным, трагедия произошла на участке горной дороги. Сообщается, что на момент аварии в салоне находились 66 пассажиров. Причины происшествия устанавливаются. В настоящее время полиция и спасательные службы продолжают работы по извлечению людей, оказавшихся заблокированными внутри перевернувшегося транспортного средства. Власти Перу задействовали дополнительные силы скорой помощи, так как число пострадавших может увеличиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Нерюнгринском районе Якутии произошла авария с участием вахтового автобуса, следовавшего по маршруту одного из предприятий. В результате ДТП погибли 13 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В республике был объявлен траур по погибшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
Балтийский флот уничтожил корабль условного противника на учениях «Июльский шторм»
6:18
«Год трезвости и нам»: Айза с молодым бойфрендом отметили два семейных праздника
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
5:33
Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов для помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии
5:09
В США отправлен в тюрьму бывший конгрессмен Джордж Сантос
4:33
«Успокойся и молчи»: Макаров сорвался на Кудрявцеву, лечащую его от алкоголизма

Сейчас читают

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отказался вводить санкции против России
Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс