ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За минувшую ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаки подверглись восемь городов. Российские бойцы перехватили 24 вражеских БПЛА над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, шесть над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря, два — над Орловской областью, два — над территорией Тульской области и один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пострадавших в результате атак украинских дронов нет. Оперативные службы работают на местах, где упали вражеские БПЛА.

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