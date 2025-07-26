Без интернета нет войны: ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 13 0

Reuters: Украине пришлось отложить боевые миссии из-за отключения Starlink

Без интернета нет войны: ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Спутниковая связь Илона Маска снова дала осечку.

Украинская армия пару дней назад столкнулась с беспрецедентным кризисом — произошел глобальный сбой в работе спутниковой связи Starlink. Об этом пишет британское издание Reuters.

Из-за этого «форс-мажора» Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены на неопределенное время приостановить все боевые действия.

«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в статье.

В публикации также подчеркивается, что военные Незалежной практически ничего не могут сделать без хорошего и стабильного интернета.

Перебои в работе Starlink были замечены еще в четверг, 24 июля. Тогда о проблемах сообщало одно из украинских изданий.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал глобальное отключение связи следующими тривиальными словами: «технические неполадки». К слову, это не первый раз, когда Starlink неожиданно перестает работать на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие Запада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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