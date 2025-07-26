«Очарование исчезло»: Зеленский потерял доверие даже у самых стойких сторонников Украины
Запад может отвернуться от президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Zuma/ТАСС
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Это произошло из-за его решения ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие даже самых близких сторонников Киева после его решения ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
В публикации сказано, что за последние дни Зеленский не только разрушил важный демократический инструмент, но и нанес серьезный ущерб своей репутации, а именно потерял доверие, которое когда-то было ему оказано.
По мнению автора статьи, сейчас президент Незалежной выглядит, как человек, не умеющий контролировать свое государство.
«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины», — сказано в публикации.
При этом автор публикации, ссылаясь на источник в Украине, утверждает, что исправить сложившуюся ситуацию уже невозможно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем обернулась для Владимира Зеленского борьба с НАБУ.
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