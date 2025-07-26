«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Житель Саратова рассказал, как пытался спасти людей из-под обломков

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате трагедии погибло как минимум семь человек.

Житель Саратова Владимир Казачков рассказал, как пытался спасти человека из-под обломков рухнувшего дома, но не смог. Об этом стало известно корреспонденту «Известий» Владиславу Харченко.

За пару минут до того, как произошла трагедия, мужчина собирался выйти в магазин. После хлопка газа он оказался в дверном проеме. Ему чудом удалось выбраться из разваливавшегося здания.

«Сразу в проем встал, слышу — что-то сыпется, падает, валится, потом — тишина. Выскакиваю на улицу, а соседка кричит: „Помоги вытащить сына“», — вспоминает Владимир.

Из-за рухнувших плит он ничего не смог сделать.

«Он на первом этаже. Там еще завал не разобрали. Где ж его достанешь? Плиты упали. Смотрите, плиты все сложились», — пояснил мужчина.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними все еще могут находиться люди. По предварительным данным, остается неизвестно о местонахождении еще десяти человек. Губернатор региона Роман Бусаргин сказал, что ликвидация последствий займет весь день и ночь с субботы на воскресенье.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратове продолжается поиск пропавших людей после обрушения части дома.

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