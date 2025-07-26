Снова суд? Часть имущества Петросяна и Степаненко могут арестовать

Бывшие супруги не погасили задолженность перед Российским Федеральным Центром судебной экспертизы.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и заслуженная артистка РФ Елена Степаненко во время раздела имущества не оплатили экспертизу, которая длилась несколько месяцев. По данным StarHit, задолженность перед Российским Федеральным Центром судебной экспертизы — 500 тысяч рублей.

Оценщики были вынуждены обратиться в суд, так как стороны не спешат добровольно погашать долг.

Ситуация осложняется тем, что на этапе оценки имущества Степаненко отказывалась впускать специалистов, а затем требовала передать ей большую часть коллекции бывшего мужа — картины, книги, антиквариат.

Тем временем с момента развода прошло уже семь лет. За это время Петросян успел снова жениться и стать отцом двоих детей. Степаненко запустила собственное шоу, уехала за границу, а позже вернулась и унаследовала имущество подруги.

Теперь суду предстоит решить, кто именно из бывших супругов заплатит за экспертизу. Первое заседание по иску назначено на 29 июля. Если стороны не договорятся, деньги могут быть взысканы из их имущества — вопрос лишь в том, с чьей доли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян через суд выписал дочь Викторину из московской квартиры.

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