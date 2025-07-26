Грузовик протаранил легковушки в Подмосковье — есть погибшие

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Грузовик протаранил легковушки в Раменском

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Фото: Telegram/Новостная лента сайта ГУ МВД России по Московской области/gumvd50

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В числе жертв аварии оказалась девятилетняя девочка, пассажирка одного из автомобилей.

В субботу утром в Раменском городском округе Подмосковья произошло смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась около 9:13 на 59-м километре трассы М-5 «Урал» в направлении Москвы.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — отметили в полиции.

По предварительным данным, грузовой автомобиль наехал на две легковушки. В результате столкновения погибли оба водителя легковых машин, а также девятилетняя пассажирка одного из автомобилей.

Фото: Telegram/Новостная лента сайта ГУ МВД России по Московской области/gumvd50

Прокуратура Московской области сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.

Согласно данным полиции, 47-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, врезался в два транспортных средства — Lexus и Lada. Оба легковых авто находились на правой обочине, где остановились после предыдущей аварии. В результате произошедшего столкновения на месте скончались оба водителя и девятилетняя девочка, ехавшая в одной из легковушек.

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