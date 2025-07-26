Инфаркт и инсульт — не приговор. Как снизить риски?

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Врач Григорьян: для предотвращения инфаркта следует поменять рацион питания

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все, что влияет на сердце и сосуды, можно контролировать.

Если инфаркт происходит раньше 40 лет, то и профилактика должна начинаться не в старости. По словам эндоваскулярного хирурга Ашота Григорьяна в беседе с 5-tv.ru, повлиять на развитие таких заболеваний можно задолго до первых симптомов. Главное — понимать, где именно нужно вмешаться.

«Зная эти механизмы формирования и причины развития этих патологических состояний, воздействуя на них, можно либо уберечь себя от этого недуга, либо отложить встречу со специалистом на более поздний возраст», — объясняет врач.

Все, что влияет на сердце и сосуды, можно контролировать. Рацион — в первую очередь. Уменьшить количество продуктов животного происхождения и быстроусвояемых углеводов — уже шаг. Умеренность важнее строгости.

Дальше — режим. Нормальный сон, предсказуемый график, снижение стрессовых ситуаций. Если не изменить ритм жизни, можно хотя бы смягчить его последствия.

Спорт — не враг, но и не повод для перегрузок. Любая чрезмерная физическая активность должна быть согласована с врачом. Особенно если уже есть подозрения на проблемы с сосудами.

Регулярные обследования — не формальность. УЗИ, кардиограмма, анализы — минимальный набор, если человек хочет знать, в каком состоянии его сердце.

«Будьте здоровы, берегите себя!» — добавляет Ашот Григорьян.

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