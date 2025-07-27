Родион Газманов показал семейное фото с Децлом из детства

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

В кадре родители артиста позируют вместе с семьей Толмацких.

Родион Газманов показал детское фото с Децлом

Фото: Крымский Константин/ТАСС

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Певец Родион Газманов поделился с подписчиками своим детским фото с на тот момент будущим российским рэп-исполнителем Децлом (настоящее имя — Кирилл Толмацкий. — Прим. ред.). Артист опубликовал архивный семейный снимок в соцсети.

тексттекст. Instagram*/ rodder13

Видно, что Газмановы в кадре позируют вместе с Толмацкими.

«Да, удивительно, но факт. Точно не помню, где это мы, но отлично помню, с кем. Справа — Александр и Ирина Толмацкие. А мальчишка на руках у папы — как раз Децл», — подписал Родион под постом.

Пользователи сети вспомнили с доброй грустью Децла, рассмотрев снимок.

«Светлая ему память», — отправил комментарий один из подписчиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Родион Газманов поделился мнением о молодых актерах. Исполнитель считает, что необходимо помогать еще не до конца окрепшим артистам в творческом мире.

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