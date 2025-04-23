«Нужно давать дорогу»: Родион Газманов поделился мнением о молодых актерах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 25 0

Певец Родион Газманов высказался в поддержку начинающих артистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Он отметил, что новички в мире кино отличаются новыми взглядами.

Начинающих артистов необходимо поддерживать в начале их творческого становления, оказывать им всестороннюю помощь. Об этом заявил певец Родион Газманов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения 14-й премии «Аванс» в рамках 47-го ММКФ.

По его словам, новые дарования киноискусства заслуживают внимания, поскольку у них современный взгляд на определенные установки в искусстве.

«В любом случае нужно поддерживать молодых актеров, потому что это молодые таланты. Это свежий взгляд, это новое видение каких-то старых, избитых вещей», — пояснил свое видение исполнитель.

Необходимо помогать еще не до конца окрепшим артистам в творческом мире. Так считает собеседник.

«Поэтому, да, безусловно, нужно давать дорогу молодым», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько денег нужно Родиону Газманову для счастья. Сын народного артиста России Олега Газманова признавался, что ему не нужно слишком много денежных средств, чтобы чувствовать себя радостным человеком.

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