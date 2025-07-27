Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 30 0

Лидер страны отметил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к военнослужащим в День Военно-морского флота Российской Федерации.

«Мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах, каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу», — отметил глава государства.

По его словам, российский флот — гордость страны еще со времен императора Петра Первого. Представители военного морского дела уважаемы в народе, их заслуги чтятся.

Путин подчеркнул, что любовь к Отчизне — это то, к чему своими личностными качествами стремятся военные ВМФ.

В настоящее время, как пояснил президент, ВМФ исполняет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России и в защите интересов государства в Мировом океане.

«Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе — группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал», — напомнил Путин.

К тому же лидер РФ добавил, что в текущем году утвердили новую Стратегию развития ВМФ РФ. Она рассчитана на период до 2050 года.

«Ключевым качеством нашего обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы, в том числе перспективы развития международного сотрудничества, основанного на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов друг друга», — заключил глава государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что РФ обеспечит свою безопасность во всех районах мирового океана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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