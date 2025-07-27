СМИ узнали о планах ЕС по поставкам вооружения для Украины

План по передаче оружия Украине и закупкам его замены у США придумали власти Евросоюза (ЕС). Об этом стало известно из материала газеты The Washington Post (WP).

«Европейские сторонники Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрешит странам передавать Украине имеющиеся системы вооружения или боеприпасы, а затем закупать им замену», — отметили в публикации.

По данным издательства, в текущем году в конституцию Германии были внесены поправки, позволившие занимать «сотни миллиардов евро» на военные расходы, в числе которых и закупка оружия для киевского режима.

По словам Генсек блока НАТО Марка Рютте, по крайней мере шесть государств — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада — выразили готовность помочь с поставками.

«Конечно, мы не можем сделать это в одиночку, нам нужны партнеры. Но мы готовы», — высказался министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

До этого, как отмечала WP, Германия успела передать Украине три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, а также уже ведет переговоры о новых поставках. Американская инициатива по поставкам вооружений Киеву за счет европейских стран может также содержать передачу радиолокационных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы, перехватчиков беспилотников и артиллерии.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер США напомнил ЕС о плате за оружие для ВСУ.

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