Больше половины недовольны: американцы критикуют налоговый закон Трампа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

WSJ сообщает о низкой поддержке налогового закона Трампа в США

Больше половины недовольны: американцы критикуют налоговый закон Трампа

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Граждане считают, что инициатива будет выгодна только богачам.

Большинство жителей США высказались против недавно принятых налоговых изменений, утвержденных президентом Дональдом Трампом 4 июля 2025 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно опросу WSJ, 52% американцев не поддерживают новый налоговый закон, а 42% выразили одобрение. Согласно информации, опубликованной в издании, 70% жителей Соединенных Штатов полагают, что реализация бюджетных инициатив, предложенных президентом Трампом, будет выгодна только состоятельным гражданам. В то же время, бедные слои населения, представители среднего класса и другие социальные группы, вероятно, столкнутся с негативными последствиями.

Закон сопровождается сокращением финансирования таких программ, как Medicaid и продовольственная помощь, что вызывает критику среди населения.

Эксперты указывают, что из-за закона дефицит бюджета может увеличиться на 3,4 триллиона долларов к 2034 году. Несмотря на некоторые популярные положения, общественное мнение остается сдержанным, особенно из-за уменьшения социальной поддержки.

В то время как республиканцы рассчитывают на рост поддержки закона благодаря видимым налоговым льготам, демократы намерены использовать недовольство населения для политической борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп все еще намерен урегулировать конфликт России и Украины.

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