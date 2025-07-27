Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Свыше десяти тысяч специалистов ежедневно помогают москвичам получать более 300 услуг.

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичных центров госуслуг «Мои документы» с профессиональным праздником — Днем работника МФЦ, который отмечается в России 27 июля.

«В московских офисах “Мои документы” работают больше десяти тысяч неравнодушных специалистов. Ежедневно они помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход», — подчеркнул мэр Москвы, передает портал mos.ru.

Собянин отметил, что сотрудники центров госуслуг участвуют в ряде важных городских проектов. Они работают администраторами в медицинских учреждениях, оформляют документы для новорожденных в роддомах, а также сопровождают горожан в рамках программы «Спортивные выходные», проводят занятия по цифровой грамотности в центрах московского долголетия и многое другое.

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