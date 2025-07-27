Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 461 0

Песков: главный парад ВМФ отменили по соображениям безопасности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Прежде стало известно об отмене прохождения колонн судов и гидроциклов, а также праздничного салюта в Санкт-Петербурге.

Главный парад Военно-морского флота (ВМФ) России отменен по соображениям безопасности. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — поделился он в ответ на вопрос об отмене парада.

Двумя днями ранее появилась информация об отмене главного парада ВМФ, прохождения колонн судов и гидроциклов, а также праздничного салюта, которые были приурочены к празднику.

День Военно-морского флота считается одним из самых почитаемых и зрелищных праздников в стране. Он прославляет силу отечественного флота и тех, кто защищает морские рубежи. В 2025 году День ВМФ приходится на 27 июля, так как фиксированной даты у праздника нет. Каждый год его отмечают в последнее воскресенье июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Президент России отметил, что морская составляющая ядерной триады РФ, которая состоит в основе своей из группировок атомных подводных лодок, набирает мощь и наращивает потенциал.

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