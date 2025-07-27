Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ

Прежде стало известно об отмене прохождения колонн судов и гидроциклов, а также праздничного салюта в Санкт-Петербурге.

Главный парад Военно-морского флота (ВМФ) России отменен по соображениям безопасности. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — поделился он в ответ на вопрос об отмене парада.

Двумя днями ранее появилась информация об отмене главного парада ВМФ, прохождения колонн судов и гидроциклов, а также праздничного салюта, которые были приурочены к празднику.

День Военно-морского флота считается одним из самых почитаемых и зрелищных праздников в стране. Он прославляет силу отечественного флота и тех, кто защищает морские рубежи. В 2025 году День ВМФ приходится на 27 июля, так как фиксированной даты у праздника нет. Каждый год его отмечают в последнее воскресенье июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Президент России отметил, что морская составляющая ядерной триады РФ, которая состоит в основе своей из группировок атомных подводных лодок, набирает мощь и наращивает потенциал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX