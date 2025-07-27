Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил личный состав Военно-морского флота с Днем ВМФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Также российский лидер должен посмотреть учения Военно-морского флота и послушать доклады военнослужащих.

Помимо этого, у Путина в планах посетить Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, в котором готовят кадры для разработки новых установок и технологий для судостроения.

День ВМФ является одним из самых уважаемых и грандиозных праздников в стране. Мероприятия нацелены на выражение почета мощи отечественного флота и тем, кто защищает морские рубежи.

Однако, как сообщила два дня назад пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга, главный парад ВМФ, праздничный салют и прохождение судов были отменены. Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России назвал причину несостоявшегося торжества.

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