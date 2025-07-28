Фицо: попытка сделать из Украины таран против России провалилась

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Премьер-министр Словакии добавил, что РФ только укрепила свои позиции.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Попытка использовать Украину как таран против России полностью провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Несмотря на попытки зарубежных лидеров ослабить нашу страну, Россия только укрепила свои позиции.

«Я понимаю, что огромная территория России и ее богатства привлекают. Я понимаю, что Западу была бы выгодна политически и экономически ослабленная Россия, которую легко приватизировать и поделить. Однако эта стратегия не работает. Об этом говорит такой факт, что сегодня российская экономика считается сильнее немецкой», — отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

При этом европейские лидеры не желают мирного урегулирования конфликта. Все подобные инициативы — срывают, как это было в апреле 2022 года.

В это же время курс на вооружение Европы продолжается, огромные суммы идут на производство оружия в ущерб собственной экономике.

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Фицо: попытка сделать из Украины таран против России провалилась

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