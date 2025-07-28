Снова папа? Предполагаемая любовница Галустяна родила второго ребенка

Артист познакомился с визажисткой на съемках проекта.

Предполагаемая любовница актера и шоумена Михаила Галустяна — визажистка Милена Шевченко — родила второго ребенка. Об этом пишет 7Дней.ru.

Девушка поделилась радостной новостью в соцсетях. Она сообщила, что на свет появился мальчик. Малыш здоровый. Его рост 54 сантиметра, а вес 3440 граммов.

«Если вы смотрите это, значит, я уже родила», — такими словами 26-летняя Милена подписала опубликованные снимки.

На фото — Шевченко лежит в больничной палате. На ее лице яркий макияж, в руках она держит поздравительную бело-синюю открытку о рождении сына. В ней указаны параметры младенца, а также дата родов — 27 июля.

Пока Милена не спешит публично называть имя отца ребенка. Несмотря на это, пользователи сети предполагают, что у нее был, а может и продолжается роман с Михаилом Галустяном, поэтому якобы папа мальчика — он. С артистом девушка познакомилась на проекте «Звезды в Африке».

Галустян разошелся со своей женой Викторией в конце апреля 2025-го. Они были вместе 18 лет. У пары две дочери. Шоумен сообщил о разводе еще в конце прошлого года. Причину разрыва никто из супругов так и не озвучил. Именно в то время появились первые слухи об интрижке актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как бывшая жена Галустяна пережила развод.

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