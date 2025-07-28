Хакер во Франции слил секретные данные о ядерных подводных лодках страны
Хакер во Франции взломал базу крупной государственной судостроительной компании
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
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Проводится расследование.
Во Франции разгорается скандал из-за крупнейшей утечки данных. Как пишет Financial Times, хакер взломал базу крупной государственной судостроительной компании и слил огромное количество файлов, в которых содержится секретная информация о фрегатах и ядерных подводных лодках страны. А именно полный исходный код их боевых систем.
Сейчас ведется расследование. Опубликованные данные проверяют на подлинность. В самой компании заявили, что нет никаких признаков того, что систему взломали. Тем временем, хакер пообещал опубликовать еще больше файлов.
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