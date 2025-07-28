Российские силы освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 27 0

Наши бойцы продолжают активное наступление.

освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают активное наступление, результатом которого стало освобождение новых населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Бойковки и Бельгийки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что под контроль населенные пункты были взяты подразделениями группировки войск «Центр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал о начале боев в черте Димитрова в ДНР.

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